(Di sabato 6 aprile 2024) L’proverà a conquistare una medaglia domani, domenica 7 aprile, a partire dalle ore 10.00, sulla pista Sheet C, nellaper il bronzo deidimaschile, in corso a Schaffhausen, in Svizzera: contro lagli azzurri si giocheranno il gradino più basso del podio. A contendersi l’oro saranno, invece, il Canada e la Svezia, a partire dalle ore 15.00: si tratta delle due squadre che avevano chiuso ai primi due posti il round robin, mentre lae l’, rispettivamente terza e quinta, avevano affrontato gli spareggi prima di approdare alle semifinali. Non è prevista la diretta tv per laper l’oro, ma solo la direttasu eurosport.it e discovery+. Per la ...

Tutto pronto per Italia-Scozia , partita valevole per la quinta sessione del round robin degli Mondiali di curling maschile 2024 , in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Joel Retornaz, ... (sportface)

Italia-Scozia, finale 3°-4° posto Mondiali curling 2024: a che ora inizia, dove vederla in tv e streaming - L'Italia proverà a conquistare una medaglia domani, domenica 7 aprile, a partire dalle ore 10.00, sulla pista Sheet C, nella finale per il bronzo dei Mondiali 2024 di curling maschile, in corso a Scha ...oasport

E' ancora amara la semifinale mondiale per gli azzurri: vince la Svezia, per l'Italia duello con la Scozia per il bronzo - La rassegna iridata del curling maschile a Schaffhausen si chiuderà domenica con Retornaz e compagni sul ghiaccio (dalle ore 10.00) per salire sul podio, ma ...neveitalia

Curling: Mondiali; 8-3 alla Germania, Italia in semifinale - L'Italia, bronzo nel torneo iridato del 2022, tornerà in campo sempre oggi, quando se la vedrà con la Svezia. L'altra semifinale sarà tra Canada Scozia.ansa