ITALIA – ISRAELE | PARTITA IN DIRETTA

(Di sabato 6 aprile 2024) Pubblicato il 6 Aprile, 2024 Ieri è iniziato il torneo di qualificazione al Campionato Europeo Under 20 e l’ha fatto il suo esordio contro la Norvegia. Ci si aspettava un match in pieno controllo e abbastanza facile per gli azzurri, ma così non è stato perché gli stessi hanno faticato davvero tanto contro una Norvegia che ha praticamente stupito tutti quanti. Gli azzurri hanno disputato un match altalenante dall’inizio alla fine e sono riusciti ad avere la meglio solamente al tie-break, vincendo con il punteggio di 3-2. Vittoria sicuramente molto importante che è servita agli azzurri per rompere il ghiaccio. Ricordiamo che si qualificano al Campionato Europeo Under 20 le 1° classificate di ogni girone più le 3 migliori secondi tra tutti i gironi, proprio per questo l’obiettivo degli azzurri deve essere quello di VINCERE TUTTE LE PARTITE, SENZA ...