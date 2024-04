Italia-Germania oggi in tv | canale | orario e diretta streaming playoff Mondiali curling maschile 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Tutto pronto per, partita valevole per ideglidi, in corso di svolgimento a Schaffhausen, in Svizzera. Gli azzurri allenati da Ryan Fry, dopo aver chiuso il round robin al quinto posto con un bilancio di 8 vittorie e 4 sconfitte, vanno a caccia di un successo nel primo match da dentro o fuori per continuare a sognare. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovannella (con Francesco De Zanna nel ruolo di alternate) devono vedersela con la compagine tedesca, sfidata ieri nel penultimo match del girone. Lo skipper Marc Muskatewitz ed i compagni Benjamin Kapp, Felix Messenzehl e Johannes Scheuerl (Mario Trevisiol riserva), quarti in classifica anch’essi con 8 successi e 4 sconfitte, vogliono invece ...