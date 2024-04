Italia | ancora terremoto La paura della gente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 aprile 2024) Nella tranquillità notturna dei Campi Flegrei, una nuova sequenza di eventi sismici ha turbato il sonno degli abitantizona. L’Osservatorio Vesuviano ha registrato due distinti terremoti in nottata, un fenomeno che rientra nelle manifestazioni di bradisismo tipiche dell’area flegrea. Il primo evento tellurico si è manifestato alle ore 4:00, con una magnitudo di 1.4 sulla scala Richter. L’epicentro di questa scossa è stato localizzato nella zonaSolfatara, a una profondità di 2,5 chilometri sotto la superficie terrestre. Questa area, nota per la sua intensa attività geotermica, continua a essere un punto di grande interesse scientifico e di monitoraggio costante. A distanza di soli un minuto, alle 4:01, un secondo sisma ha seguito il primo, questa volta di magnitudo 2.0. Questa seconda scossa ha avuto il suo epicentro in via Vigne, ...