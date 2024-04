Istat | la capacità di risparmio è ai minimi storici | mai così bassa dal 1995

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 6 aprile 2024) L’equilibrio tra reddito eè da sempre una pietra miliare della salute economica di un individuo e di una nazione, soprattutto per gli italiani, da sempre considerati le “formiche” d’Europa. Negli ultimi anni però, nonostante un aumento del reddito disponibile, i cittadini stanno lottando per mettere da parte una parte significativa dei loro guadagni. Questo trend, evidenziato dal rapporto dell’Istituto Nazionale di Statistica (), fa riflettere sulla stabilità finanziaria delle famiglie e sulle implicazioni per l’economia nazionale nel suo complesso., gli italiani non riescono più a risparmiare Ma ecco i dati nel dettaglio. Nel corso del 2023, le famiglie italiane hanno dovuto far fronte a un aumento significativo delle tasse, con un incremento di 24,6 miliardi di euro rispetto all’anno precedente, come riportato ...