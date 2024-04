esplosioni nelle vicinanze della capitale siriana Damasco. Mentre sale l’allerta in tutto il Medio Oriente , con Israele e Stati Uniti che ritengono “inevitabile” e imminente un attacco dell’Iran, in ... (ilfattoquotidiano)

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di sabato 6 aprile, in diretta. Iran: «La vendetta è inevitabile, decideremo come e quando» (corriere)

Israele recupera il corpo di un ostaggio ucciso a Gaza: “Il suo sangue sulle mani di Netanyahu” - L'esercito israeliano ha recuperato il corpo di Elad Katzir, 47 anni, un ostaggio rapito lo scorso 7 ottobre dalla Jihad islamica nel kibbutz di Nir Oz ...fanpage

Israele, recuperato il corpo di un ostaggio. L'ira della sorella: il sangue è nelle vostre mani - Il corpo è stato recuperato dall'esercito israeliano in un'operazione nella Striscia e già riportato in Israele, ha dichiarato il portavoce militare. Sono stati i soldati israeliani. Lo hanno fatto ...tg.la7

Fiorentina, per la Juve recupera Martinez Quarta - C'è anche Martinez Quarta fra i 27 convocati da Vincenzo Italiano per la trasferta di domani sera a Torino contro la Fiorentina. Il tecnico viola, che non ha parlato neppure ai canali ufficiali del ...ansa