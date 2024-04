Israele | la minaccia dell’Iran | “La vendetta è inevitabile” Anche gli Usa in massima allerta

(Di sabato 6 aprile 2024) L’Iran annuncia “” nei confronti di, definendola “”. “Teheran deciderà come e quando effettuare l’operazione di rappresaglia”, ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane Mohammad Bagheri, citato dall’Irna. Durante il funerale del generale Reza Zahedi, ucciso nell’attentato di lunedì all’ambasciata iraniana di Damasco, Bagheri ha dunque ribadito le minacce dei giorni scorsi, aggiungendo che il suo Paese risponderà con il “massimo danno” per. “Si pentiranno di ciò che hanno fatto”, ha aggiunto, tornando ad accusare Tel Aviv per l’attentato all’ambasciata. Irane Usa: “Complici. La” Il generale, inoltre, ha rivolto minacceagli Usa: ...

I separatisti baluchi hanno lanciato una serie di attacchi coordinati nel sud est del Paese per protestare contro i progetti di collaborazione con Cina, India e Russia. E non va sottovalutato il ... (corriere)

Massimo danno. L'Iran prepara la rappresaglia, l'allerta da Israele fino agli Usa - Preoccupano tanto Tel Aviv quanto Washington le indiscrezioni sui preparativi di Teheran per un attacco diretto, soprattutto per l'immediato effetto ...huffingtonpost

Per visualizzare nel browser clicca qui - Israele resta in stato d’allerta anche per le minacce dell’Iran in risposta al raid su Damasco, in Siria, che ha permesso all’Idf di eliminare un generale dei pasdaran e numerosi ufficiali, ritenuti ...ilfattoquotidiano

L'Iran minaccia: attacco a Israele inevitabile, ma decideremo come e quando rispondere a Tel Aviv - Iran non interessato a conflitto diretto con Israele Secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, il bilancio totale del raid di Tel Aviv è di 16 vittime. Tuttavia, il deputato del Parlamento ...rtl