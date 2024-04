Israele | Idf recupera corpo ostaggio Katzir ucciso a Gaza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Ildi Elad(47 anni), unrapito lo scorso 7 ottobre dalla Jihad islamica nel kibbutz di Nir Oz, è statoto dall'esercito israeliano in un'operazione nella Striscia e riportato in. Lo ha fatto sapere il portavoce militare spiegando che le spoglie di- "in cattività dalla Jihad islamica" - sono statete dai soldati la scorsa notte a Khan Yunis, nel sud della Striscia, dopo essere state "localizzate sulla base di intelligence dell'Idf e dello Shin Bet".fu rapito insieme alla madre Hanna, poi liberata lo scorso 24 novembre. Il padre Avraham funel kibbutz.