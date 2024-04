(Di sabato 6 aprile 2024) Glisono in stato di massimaperché si aspettano undelin risposta al raid israeliano sul consolato iraniano di Damasco dello scorso primo aprile. È uno degli scenari peggiori, perché – comel’amministrazione– potrebbe tradursi presto in unadel conflitto in Medio Oriente. A svelare l’allarme condiviso tra Washington e Tel Aviv sono le informazioni raccolte da Cnn e New York Times. Glisono ine si stannoper “un significativodella prossima settimana”, ha scritto l’emittente americano. Mentre il ...

La responsabili tà non è solo di Israele, ma anche degli Stati Uniti , in quanto principale alleato di Tel Aviv. Per l’Iran l’ Attacco che ha distrutto il consolato e la residenza dell’ambasciatore ... (lanotiziagiornale)

Israele , tensioni con gli Stati Uniti e la minaccia dell’Iran . Israele non si farà trovare impreparata e schiera le proprie strategie La situazione in Medio Oriente si di giorno in giorno sempre più ... (361magazine)

Israele e Stati Uniti in massimo allerta, Cnn e Nyt: “L’Iran sta preparando un attacco”. Biden teme una rapida escalation - Gli Stati Uniti e Israele sono in stato di massima allerta perché si aspettano un attacco dell’ Iran in risposta al raid israeliano sul consolato iraniano di Damasco dello scorso primo aprile. È uno d ...ilfattoquotidiano

Israele riconosce l'errore: Riapertura dei valichi per l'assistenza a Gaza - La tensione tra Israele e Hamas continua a dominare le notizie internazionali. Tuttavia, un recente sviluppo ha portato una luce di speranza in mezzo al conflitto. Israele ha ammesso un grave errore c ...informazione

Allerta massima per l’Iran, Israele chiude Roma e altre 27 ambasciate: “Ma inchiesta su strage civili non basta” - Per il governo israeliano e per le Israel defense forces si tratta di un momento difficile. L’inchiesta sull’uccisione dei ...ilriformista