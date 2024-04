Israele | atteso un «significativo» attacco dell’Iran Recuperato il corpo di un ostaggio nella Striscia di Gaza | è del 47enne Elad Katzir

Gaza, recuperato corpo di un ostaggio israeliano. Nyt: Iran, allerta massima per attacco a Israele - Guerra Israele, gli aggiornamenti in diretta del 6 aprile. L'attenzione è tutta sull'Iran, da cui è attesa una risposta dopo il raid sull'ambasciata a Damasco. «Gli Stati Uniti sono in stato di ...ilgazzettino

Israele, gli Usa: «Iran prepara attacco significativo». Teheran: «Ne resti fuori o rischio conflitto diretto» - Guerra Israele, gli aggiornamenti in diretta del 6 aprile. L'attenzione è tutta sull'Iran, da cui è attesa una risposta dopo il raid sull'ambasciata a Damasco. «Gli Stati Uniti sono in stato di ...ilmessaggero

Allerta massima per l’Iran, Israele chiude Roma e altre 27 ambasciate: “Ma inchiesta su strage civili non basta” - Per il governo israeliano e per le Israel defense forces si tratta di un momento difficile. L’inchiesta sull’uccisione dei ...ilriformista