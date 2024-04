Israele attende la vendetta iraniana Chiusa l’ambasciata a Roma Hezbollah | svolta nella guerra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Le indicazioni dello Shin Bet e del Mossad – il servizio segreto israeliano per l’interno e quello per l’estero – sono state chiare: il rischio di attacchi terroristici da parte dell’Iran o di gruppi che fanno parte dell’asse iraniano è molto alto, specialmente ieri – ultimo venerdì del Ramadan e Ruz Jahâni Quds, la giornatapro Palestina e antisionista –, oggi e domani. E così il Ministero degli Esteri diha deciso giovedì pomeriggio la chiusura di 28 ambasciate in vari Paesi. Tra queste ancheisraeliana a. Non è noto per quanto lo saranno, ma la maggior parte dovrebbe riaprire, con varie date, la prossima settimana anche se alcune potrebbero rimanere chiuse fino a dopo la Pasqua ebraica, a fine mese. Che ci sarà un attacco iraniano comeper il ...