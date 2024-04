Isola dei Famosi | un naufrago dato per certo sparisce nel nulla! Cosa è emerso

Sta per partire un nuovo weekend in compagnia di Verissimo , il rotocalco di Silvia Toffanin, in onda nel pomeriggio di sabato 6 e domenica 7 aprile su Canale 5. Tanti Ospiti si avvicenderanno nello ... (blogtivvu)

Vladimir Luxuria a Verissimo, chi è Età, vero nome, vitalizio, le violenze, il fidanzato, la transizione e L'Isola dei Famosi: «Non ho fatto fuori Ilary Blasi» - Tutto è pronto: lunedì 8 aprile prende il via la nuova edizione de L’Isola dei famosi 2024 in prima serata su Canale 5. Alla guida della diretta del reality sarà Vladimir Luxuria, affiancata in studio ...msn

Sonia Bruganelli: «Quando mi sono lasciata con Paolo Bonolis molte sue "amiche" si sono fatte vive. Tra donne non c'è solidarietà» - Dal Grande Fratello Vip a L'Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli torna a sedersi in studio, torna in televisione come opinionista di un reality. Un ruolo che le ...leggo

Vladimir Luxuria pronta a condurre l’Isola dei Famosi: “Non ho fatto fuori Ilary Blasi” - Vladimir Luxuria è pronta a condurre l’Isola dei Famosi 2024. Da lunedì, su Canale 5, inizierà la sua nuova avventura. Un punto di svolta nella sua carriera, che del reality è stata prima concorrente, ...tpi