Isola dei famosi 2024 | ecco chi sarà il quattordicesimo naufrago | Entrerò nella seconda puntata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 6 aprile 2024) Lunedì parte il reality show condotto da Vladimir Luxuria, un attore ha spoilerato il suo sbarco a Cayo Cochinos, in Honduras L'deista per iniziare e già arriva la notizia di un nuovo sbarco a Cayo Cochinos. Lunedì 8 aprile conosceremo i tredici concorrenti che parteciperanno alla diciottesima edizione del programma, a loro, durante lasi aggiungerà Francesco Benigno. È stato lo stesso attore di Mary per sempre a spoilerato la sua partecipazione al programma. Tredici concorrenti pronti a lanciarsi su Cayo Cochinos Il conto alla rovescia è cominciato, tra poco l'inviata Elenoire Casalegno, accompagnerà i naufraghi su Cayo Cochinos, dove arriveranno dopo l'iconico tuffo dall'elicottero. Il cast dei tredici concorrenti, sei uomini e sette donne, …