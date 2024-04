Isola dei famosi 2024 | chi sono i due naufraghi favoriti per la vittoria

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 6 aprile 2024) Tutto pronto per la nuovadei: Bastianich e Franco iper laTutto pronto per la nuova edizione dell’dei, al via da lunedì 8 aprile. Alla vigilia della partenza del reality, gli esperti di Goldbet e Better puntano sulla coppia Edoardo Franco, vincitore di Masterchef 12, e Joe Bastianich, ex giudice proprio del programma di cucina,a 4, con l’attore turco Aras Senol e il ballerino Samuel Peron, a chiudere il podio virtuale a quota 8. LEGGI ANCHE: Grande Fratello, gli ex gieffini hanno acquistato popolarità sui social Sale a 11 l’ex campionessa olimpica nella scherma Valentina Vezzali, al pari di Miss Italia 2023, Francesca Bergesio e del conduttore tv Edoardo Stoppa. Più lontani, offerti a 16, ...