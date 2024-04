Isola dei Famosi 2024 | Aras e Samuel Peron nel cast | alla conduzione Vladimir Luxuria

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 6 aprile 2024) L’deitorna in onda lunedì 8 aprile, con tante novità. La nuova edizione vedrà al timone, che in passato partecipò al reality show ambientato in Honduras come concorrente, riuscendo anche a trionfare. Nelquest’anno saranno presenti diversi volti noti al pubblico del biscione, tra cuiSenol, l’attore turco apprezzato in Italia per aver ricoperto il ruolo di Cetin nella soap opera Terra Amara. Prenderanno partenuova edizione dell’anche: Matilde Brandi e, il celebre ballerino che per diversi anni lo si è visto neldi Bndo con le stelle, lo show targato Rai 1 condotto da ...