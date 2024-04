Isola 2024 | un nuovo naufrago non menzionato nel cast ufficiale spoilera il suo ingresso | “Arriverò nella seconda puntata”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 6 aprile 2024) Mancano ormai solo due giorni alla primade L’dei Famosi, il reality show condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria dopo aver indossato i panni di naufraga (e vincitrice), inviata e opinionista. Ilda pochi giorni è già in Honduras insieme a un altrofinora mai ufficializzato né presente nelle foto di rito. Are il suoè stato lo stesso… diretto interessato attraverso un post sui suoi profili social. Si tratta di Francesco Benigno, uno dei protagonisti di due delle pellicole italiane di maggior successo fra fine anni 80 e inizio anni 90: Mery per sempre e Ragazzi fuori. Le sue parole che ufficializzano l’arrivo a L’dei Famosi nel corso delladi giovedì 11 ...