Iran | vendetta contro Israele è certa

(Di sabato 6 aprile 2024) 12.52 "L'attacco israeliano non rimarrà senza risposta. Ladell'è inevitabile. Teheran deciderà come e quando effettuare l'operazione di rappresaglia". Lo afferma il capo di Stato maggiore delle Forze Armateiane, Mohammad Bagheri. "Il recente attacco israeliano alla sede del consolatoiano a Damasco, in Siria, è il suicidio del regime sionista", ha aggiunto, durante i funerali di uno dei due ufficiali uccisi nell' attacco alla sede diplomatica a Damasco