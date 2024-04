Iran | “Israele? La vendetta è inevitabile | decideremo come e quando”

(Di sabato 6 aprile 2024) “L’attacco israeliano non rimarrà senza risposta. Ladell’e Teheran decideràeffettuare l’operazione di rappresaglia”. Lo ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armateiane Mohammad Bagheri, citato dall’Irna. “Il recente attacco israeliano alla sede del consolatoiano nella capitale siriana, Damasco, è una sorta di follia e rappresenta il suicidio del regime sionista”, ha assicurato Bagheri, durante i funerali a Isfahan di uno dei due alti ufficiali uccisi, Mohmmad Reza Zahedi, comandante di un’unità d’élite dei Guardiani responsabile delle operazioni esterne dell’. Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani, il bilancio totale del raid è di 16 vittime. Tuttavia, il deputato del ...

