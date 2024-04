Io con le Iene | Sinner gela l' inviato e stoppa il siparietto in campo | VIDEO

(Di sabato 6 aprile 2024) Finisce con un rifiuto il tentativo de Ledi mettere su uncon l'italiano del momento, il super-campione di tennis Jannik, numero 2 della classifica Atp. Sulcentrale di Montecarlo il tennista è stato avvicinato dall'della trasmissione Mediaset Stefano Corti, che lo ha invitato a fare qualche scambio a ping pong, senza domande indiscrete.lo hato: "No, no, io con Le…". Non potete capire la goduria che mi provoca questo.##Lepic.twitter.com/VzanNFnXI2 — Domenico Fiore (@DomenicoFiore92) April 6, 2024 "Visto che sei iper-competitivo, abbiamo detto a tennis perdiamo sicuro… e allora tre colpi a ping pong?", chiede la "iena" ...

ANCONA - tenta di rubare al supermercato, viene fermata dagli addetti alla sicurezza e per guadagnare la fuga spruzza lo spray al peperoncino. Attimi di paura questo pomeriggio al Centro ... (corriereadriatico)

C’è tempo fino al 30 giugno per tornare nel mercato a maggior tutela per l’elettricità. Per sapere Come fare, da qualche giorno c’è anche un motore di ricerca sul sito dell’Arera (l’Autorità di ... (quotidiano)

Jannik Sinner dice “no” alle Iene . Dopo un allenamento a Monte Carlo, l’italiano ha rifiutato la proposta dell’inviato delle Iene , Stefano Corti. In un video diffuso dal Corriere della Sera si sente ... (ilnapolista)

Come rientrare nel mercato tutelato dell’energia (e perché convIene) - Dal primo luglio, per i non vulnerabili, diventerà ‘Servizio a tutele graduali’ fino a marzo 2027. E porterà risparmi fino a 130 euro l’anno ...quotidiano

Bollette luce: meglio Maggior Tutela o il Mercato Libero Il confronto - Bollette luce: la fine Maggior Tutela si avvicina e il confronto tra Maggior Tutela e Mercato Libero è sempre più frequente. Ecco cosa sapere ad Aprile 2024 su SOStariffe.it ...sostariffe

Non sappiamo ancora se la privatizzazione di Poste Italiane convIene - Finora il governo non ha dato informazioni chiare sull'operazione: la vendita di alcune quote servirà a ridurre il debito pubblico, ma porterà allo Stato anche minori dividendi ...ilpost