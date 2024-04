“Invidia e gelosia” | dopo il Grande Fratello ex gieffini a caccia di serate | il retroscena

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 6 aprile 2024) Solo qualche giorno fa era spuntata una curiosa indiscrezione su una coppia uscita dall' ultima edizione del, secondo la quale si sarebbe messa subito alla ricerca died eventi. Tutto normale, se non fosse per la richiesta di un cachet esorbitante. NuoviilA distanza di qualche giorno, la stessa fonte, ovvero l' esperto di gossip Amedeo Venza, ha tirato fuori un nuovosu alcuni ex concorrenti dell' ultimo: Tutti, o quasi tutti gli exsono alla ricerca disperata di/eventi dove essere invitati a suon di gettoni! Ma mi sa che quest' estate gli toccherà accontentarsi di un biglietto omaggio ...