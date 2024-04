Inviato Le Iene sfida Sinner a ping pong | Jannik dice no | “No guarda | io con voi…”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) “A tennis perdiamo di sicuro, allora tre palline a. Nessuna domanda. Abbiamo pure la rete”. E’ questo il guanto dilanciato dall’de Le, trasmissione di Italia 1, adopo un allenamento nella “sua” Monte Carlo, dove è impegnato la prossima settimana nel Masters 1000 in cui difenderà il secondo posto del ranking. Tanta concentrazione per l’altoatesino, che come è noto sa cosa vuol dire faticare per ottenere i risultati, ed è così che arriva un no, educato ma deciso, alla proposta di Stefano Corti: “No, io alle…”, spiega l’azzurro, che riceve una ulteriore proposta: “Senza domande,. Dopo il trattamento?”, “Dopo il ...