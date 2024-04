Investito in bici da un’auto | muore 56enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono intervenuti questa mattina alle 7 lungo la strada provinciale Frattamaggiore-Grumo Nevano per un incidente.condotta da un giovane incensurato, in modalità ancora in corso di accertamento, avrebbeunin. Nonostante i tentativi di rianimazione eseguiti da personale del 118, l’uomo è morto. Si tratta di Rocco Novelletti, 56 anni. Continuano le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.