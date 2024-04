Investito da un’auto mentre va in bici | Rocco Novelletti muore a 56 anni

Ciclista 56enne muore dopo essere stato Investito da auto - Un 56 enne, Rocco Novelletti, che transitava in bicicletta lungo la strada provinciale Frattamaggiore - Grumo Nevano è morto dopo essere stato Investito dall'auto condotta da un giovane incensurato. L ...ansa

Chiusano, cane Investito salvato dai carabinieri - I militari mettevano in sicurezza l’animale (privo di microchip) presumibilmente Investito da un autoveicolo, richiedendo l’intervento del personale veterinario della ASL di Avellino che, a mezzo ...corriereirpinia

