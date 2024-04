Investito da una moto a Bruzzano Corsa in ospedale | muore a 82 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) L’imprudenza in via Aldo Moro, a due passi dal cimitero di: l’anziano attraversa lo stradone in un punto lontano dalle strisce pedonali. Ilciclista se lo ritrova davanti all’ultimo e non riesce a evitare l’impatto, devastante. L’ottantaduenne viene sbalzato ad alcune decine di metri di distanza e sbatte la testa sull’asfalto. Laal vicino Niguarda non basta a salvargli la vita: l’uomosubito dopo l’arrivo in pronto soccorso. L’incidente, il quarto con esiti letali in città dall’inizio dell’anno, è avvenuto qualche minuto dopo le 17 di ieri. Le indagini sono affidate agli agenti del Radiomobile della polizia locale, anche se non paiono esserci dubbi sulla dinamica: l’anziano non era sulle strisce pedonali quando è stato travolto dalla, che stava percorrendo via Moro ...