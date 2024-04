Intossicazioni acute e ricoveri | odissea per 52 studenti in gita scolastica a Montecatini

(Di sabato 6 aprile 2024) Doveva essere qualche giorno piacevole da passare con i compagni di classe, immersi in un clima culturale, ma si è trasformato in un incubo di massa. Ben cinquantadue tramaggiorenni, minorenni e insegnanti sono stati ricoverati in sei strutture ospedaliere toscane. Accusavano disturbi gastrointestinali acuti dopo aver condiviso i pasti in un albergo diTerme, in provincia di Pistoia.Leggi anche: “Non vogliamo romani” : host rifiuta la prenotazione di una donna perché di Roma, il caos sul web L’emergenza I cinquantadue ricoverati sono tutte in buone condizioni, ma si trovano distribuiti in sei ospedali della provincia toscana: Pescia e Pistoia, Lucca e Prato, Empoli e San Giovanni di Dio a Firenze. Le persone intossicate appartengono a tre scolaresche: due italiane e una serba. Alloggiavano tutti in un albergo di ...

