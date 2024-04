Intossicazione in hotel | le chiamate ai genitori | Mamma sto male Aiuto

(Di sabato 6 aprile 2024) Montecatini Terme, 6 aprile 2024 – “Mia figlia mi ha chiamato nel cuore della notte. Mi ha detto ‘, sto, stiamo tutti’". Così è iniziato l’incubo per decine di famiglie che, nel corso della notte, sono stati svegliati da telefonate di questo tenore dai loro figli che alloggiavano al GrandNizza et Suisse di viale Verdi. Almeno cinquantadue le persone ricoverate, in stragrande maggioranza adolescenti, che provenivano da tre scolaresche diverse originarie della provincia di Fermo, di Viterbo e della Serbia. Sono state ore di grande apprensione per tantivisto che, almeno inizialmente, non era chiara la dinamica dell’generale. "I ragazzi – continua la giovane madre – hanno avuto forti episodi di diarrea, vomito e, alcuni di loro, febbre alta. ...

