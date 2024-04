Inter | riflettori sull’ex Sanchez | maravilla di Udine Il cileno ritrova le sue origini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Nel file degli affari mancati trase e, l’ultimo nome che compare è quello di Lazar Samardzic, a un passo dai nerazzurri la scorsa estate con tanto di visite mediche svolte, prima dello strappo tra i dirigenti di via della Liberazione e il padre agente del centrocampista. Ad Appiano si allena invece regolarmente Alexis, uno che alla fine la casacca dell’è riuscito a indossarla, ma ha dovuto fare un giro largo. Aha formato una favolosa coppia d’attacco con Totò Di Natale, l’allora ds nerazzurro Branca imbastì nel 2011 la trattativa per portarlo a Milano con un’articolata formula, finché il possidente Barcellona non s’intromise strappando il sì del giocatore e del club d’appartenenza.ce l’ha fatta comunque a trasferirsi ...