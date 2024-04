A poche ore dal decisivo match contro l’ Atletico i tifosi nerazzurri non perdono occasione per intonare i soliti cori contro Napoli . Il Napoli non è riuscito nell’impresa di centrare i quarti di ... (spazionapoli)

Inter, riecco Samardzic: il suo dietrofront ha cambiato altri 5 destini - L'Inter ritrova Lazar Samardzic sulla propria strada. Il centrocampista classe 2002 guida l'Udinese nel posticipo di lunedì sera. La scorsa estate era praticamente diventato un calciatore nerazzurro, ...calciomercato

Le probabili formazioni di Udinese-Inter: riecco Sommer, Bastoni in dubbio - Probabili formazioni Le probabili formazioni di Udinese-Inter: riecco Sommer, Bastoni in dubbio Dopo aver ripreso la sua marcia sconfiggendo 2-0 l'Empoli e non soccombendo alle fatiche della sosta per ...informazione

Napoli, riecco Kvaratskhelia: il georgiano recuperato per Monza - Dopo aver saltato la delicata sfida Interna con l'Atalanta, Kvicha Kvaratskhelia è pronto a rientrare: l'attaccante georgiano, out dopo gli impegni con la Nazionale, è stato recuperato pienamente, pur ...fantacalcio