Inter Miami | il proprietario Jorge Mas | “Entro il 2027 almeno 12 dei primi 100 giocatori al mondo giocheranno in MLS”

(Di sabato 6 aprile 2024) Messi si gode la sua esperienza nell’, dove in questi mesi ha anche ritrovato diversi ex compagni di squadra al Barcellona come Jordi Alba, Sergio Busquets e Luis Suarez. Una scommessa portata avanti daMas, a cui è dedicato un pezzo redatto dalla rivista Forbes. Mas afferma che Messi guadagnerà tra i 50 e i 60 milioni di dollari in denaro garantito ogni anno, con la possibilità di ottenere di più attraverso accordi individuali di compartecipazione alle entrate con Apple e Adidas. Messi ha anche un’opzione per acquisire la proprietà del club, che non richiede alcun riscatto se esercitata. Ma ora, per Mas, che detiene circa l’80% della franchigia, è anche il momento di guardare al futuro e far fruttare l’investimento Messi anche in un futuro in cui l’argentino deciderà di smettere. “Comprendiamo l’opportunità che ...