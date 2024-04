Influenza aviaria | c’è il rischio di una pandemia in Europa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 6 aprile 2024) Il virus dell’continua a diffondersi nell’Unione europea. Sta infatti crescendo nel nostro continente, e non solo, un’elevata mortalità tra gli uccelli selvatici. Si verificano inoltre spillover – i salti di specie che caratterizzarono anche il Covid – tra i mammiferi sia selvatici che domestici. Non mancano focolai negli allevamenti animali. A evidenziare tutto questo è l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, l’Efsa, in un rapporto. Nel testo si valutano i fattori diper una potenzialele e le relative misure di mitigazione. Quali sono i driver che potrebbero guidare l’evoluzione virale dell’? Gli esperti hanno identificato “alcune specie di animali da pelliccia d’allevamento (ad esempio visoni o volpi), che sono altamente ...