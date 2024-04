Indagine a Usmate Funzionario lascia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) Alla fine il dipendente indagato dalla Procura di Monza nell’inchiesta sul mattone sospetto asi è dimesso. La decisione dispiace, ma non coglie di sorpresa l’amministrazione, mentre l’opposizione che aveva chiesto se il ritorno nel suo ufficio dopo un trasferimento in biblioteca fosse opportuno, oggi dice: "Forse non avevamo torto". Prosegue, invece, sulla linea garantista, "l’unica possibile", la sindaca Lisa Mandelli. "Non c’è stata alcuna evoluzione nell’, non a nostra conoscenza, e neppure qualche provvedimento a suo carico, nessuno l’ha licenziato, per essere chiari – dice –. È stata una sua scelta personale, senza dubbio frutto del contrasto. Dal punto di vista umano capisco benissimo. La sua quotidianità è cambiata da tempo. Il Comune perde una risorsa, il suo impegno in municipio è durato 28 anni". Le forze di minoranza ...