Incidente stradale per Gianni Petrucci mentre era in auto con la moglie | ricoverato al San Camillo di Roma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024)vicinonel pomeriggio di sabato per, presidente della Federbasket. Viaggiava a bordo della suainsieme allaquando sarebbe finito in una scarpata a Valmontone. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita., ex presidente del Coni, è stato traportato con l’eliambulanza all’ospedale Sandila– che avrebbe riportato solo delle contusioni – è stata ricoverata all’ospedale di Tor Vergata. Secondo una prima ricostruzione,percorreva una curva in zona Colle Pereto, sarebbe uscito fuori strada, finendo in un dirupo di 7-8 metri. Sul posto per i rilievi i ...