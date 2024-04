Incidente stradale per Gianni Petrucci e la moglie | il presidente è grave

(Di sabato 6 aprile 2024) Il numero uno del basket italiano ed exdel Coni sarebbe finito in una scarpata mentre andava a Valmontone dove ha casa Preoccupazione e timori. Ildella Federbasketinsieme allasono rimasti vittima di unnelle vicinanze di Roma. Non si conoscono ancora le dinamiche di quello che è successo, ma le sue condizioni sarebbero molto serie.del basket italiano ed exdel Coni, ha 79 anni, e con la sua macchina sarebbe andato a finire con la macchina in una scarpata mentre si stava recando a Valmontone dove ha una casa e dove spesso va nel week-end. Ildel basket ...

