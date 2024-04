Incidente stradale per Gianni Petrucci | con la sua Maserati finisce in una scarpata | è grave

(Di sabato 6 aprile 2024) Il presidente della Federbasket ed ex presidente del Coniviaggiava con la moglie Raffaella quando, per cause da chiarire è finito con la sua auto in unaalle porte di Roma. È ricoverato ora al San Camillo in codice rosso.

grave incidente stradale per Gianni Petrucci e sua moglie . Il presidente della Fedebasket è finito con l' auto in una scarpata a Valmontone, vicino Roma. Secondo quanto ricostruito dai... (ilmessaggero)

Incidente stradale vicino Roma nel pomeriggio di sabato per Gianni Petrucci , presidente della Federbasket. Viaggiava a bordo della sua auto insieme alla moglie quando sarebbe finito in una scarpata ... (ilfattoquotidiano)

