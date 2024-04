Incidente per Gianni Petrucci | la Federbasket | “Non in gravi condizioni | è cosciente”

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 aprile 2024 – Il presidente dellaha avuto und’auto mentre era con la moglie, finendo in una scarpata. Il numero uno della Fip, 78 anni, a quanto si apprende, è stato ricoverato al San Camillo, a Roma, per una serie di esami, anche alla testa. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’, avvenuto mentre l’ex presidente del Coni era diretto a Valmontone., inpiù serie, è stato trasportato con l’eliambulanza al San Camillo, mentre la moglie al Policlinico Tor Vergata: per lei solo contusioni. In serata, lacon una nota comunica “che il Presidente è attualmente ricoverato presso l’Ospedale San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita ed è. ...

Le sue condizioni, apparse inizialmente gravi, si sono stabilizzate: il presidente si trova sotto osservazione al San Camillo di Roma, ma non è in pericolo di vita (ilgiornale)

Gianni Petrucci è rimasto coinvolto in un grave Incidente stradale a Roma. Secondo quanto si apprende, il presidente della Federbasket sarebbe finito in una scarpata con la sua auto mentre stava ... (terzotemponapoli)

Incidente d’auto per Petrucci, fratture ma è cosciente - ROMA (ITALPRESS) – Incidente d’auto per Gianni Petrucci, presidente della Federbasket ed ex numero uno del Coni. Il 78enne dirigente, secondo quanto si apprende, era diretto a Valmontone con la moglie ...quotidianodelsud