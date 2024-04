Incidente in una pista di minimoto a Olmo | ferito minorenne

(Di sabato 6 aprile 2024) Nel tardo pomeriggio di oggi, unin unadisituata a, Arezzo, ha richiesto l’intervento immediato del servizio sanitario locale. Alle 17:10, il 118 dell’ASL Tse è stato attivato per soccorrere uncoinvolto nell’evento. Il giovane è stato trasportato con urgenza in codice 2 al Meyer di Firenze tramite l’elicottero Pegaso 1, garantendo così un rapido accesso alle cure mediche specializzate. Oltre al supporto aereo, sul luogo dell’sono giunte anche un’auto infermierizzata proveniente da Arezzo e un’ambulanza della Misericordia di Arezzo, fornendo un pronto e coordinato intervento medico. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti.

