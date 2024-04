Incidente in auto con la moglie | paura per il presidente della Federbasket Gianni Petrucci

(Di sabato 6 aprile 2024) Le sue condizioni, apparse inizialmente gravi, si sono stabilizzate: ilsi trova sotto osservazione al San Camillo di Roma, ma non è in pericolo di vita

incidente stradale per Gianni Petrucci , presidente della Federbasket ed ex numero 1 del Coni: è finito con la macchina in una scarpata mentre viaggiava con la moglie . Ricoverato al San Camillo di ... (corriere)

Gianni Petrucci, Incidente d'auto per il presidente della Federbasket e la moglie: è grave - Grave Incidente stradale per Gianni Petrucci e sua moglie. Il presidente della Fedebasket è finito in una scarpata con l'auto mentre si stava recando a Valmontone. Petrucci è stato ricoverato al San ...ilmessaggero

