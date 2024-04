Incidente fra autobus a Roma | la mamma della neonata | “Le ho fatto da scudo | basta che stia bene”

(Di sabato 6 aprile 2024) Ha dolori ovunque la, ma non le interessa: "Mi fa male tutto, ma l'importante è che la piccolabene". Le due sono rimaste coinvolte ieri nel maxi incidenti fra bus a Monte Mario. Almeno 9 le persone rimaste ferite nello scontro.

