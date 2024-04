Incidente d’auto per Petrucci | presidente federbasket ricoverato al San Camillo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 6 aprile 2024) (Adnkronos) – IldellaGianniha avuto unmentre era con la moglie, finendo in una scarpata. Il numero uno della Fip, 78 anni, a quanto si apprende, è statoal San, a Roma, per una serie di esami, anche alla testa. Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’, avvenuto mentre l’exdel Coni era diretto a Valmontone., in condizioni più serie, è stato trasportato con l’eliambulanza al San, mentre la moglie al Policlinico Tor Vergata: per lei solo contusioni. seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .