Incidente d’auto per Petrucci | presidente federbasket ricoverato al San Camillo

(Di sabato 6 aprile 2024) Pubblicato il 6 Aprile, 2024 (Adnkronos) – IldellaGianniha avuto und'auto mentre era con la moglie, finendo in una scarpata. Il numero uno della Fip, 78 anni, a quanto si apprende, è statoal San, a Roma, per una serie di esami, anche alla testa. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell', avvenuto mentre l'exdel Coni era diretto a Valmontone., in condizioni più serie, è stato trasportato con l'eliambulanza al San, mentre la moglie al Policlinico Tor Vergata: per lei solo contusioni. — [email protected] (Web Info)

