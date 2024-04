Incidente d’auto per Petrucci | è grave | ma non in pericolo di vita

(Di sabato 6 aprile 2024) Gianniè rimasto coinvolto in unstradale a Roma. Secondo quanto si apprende, il presidente della Federbasket sarebbe finito in una scarpata con la sua auto mentre stava andando a Valmontone. A bordo della vettura c’era anche la moglie. Ricoverato al San Camillo di Roma,sarebbe in condizioni serie, ma non indi. Ancora da accertare l’esatta dinamica dello schianto. Ex presidente del Coni ed ex sindaco di San Felice Circeo, all’ospedale San Camillo, 78 anni, si starebbe sottoponendo a una serie di controlli ed esami anche alla testa. L’è avvenuto intorno alle 17 di questo pomeriggio. Riporta SportMediaset,era al volante della sua auto, sulla quale ...

