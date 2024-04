(Di sabato 6 aprile 2024)stradale per Gianni, exdel, e la moglie. L’auto su cui viaggiavanouscita fuori strada in curva, finendo in un dirupo.e la moglie sono rimasti feriti, ma nonro indi. È successo a Valmontone, vicino Roma.

Paura per Gianni Petrucci , presidente della Federbasket, ricoverato in ospedale al San Camillo dopo un brutto incidente d'auto mentre viaggiava con la moglie : ancora da accertare... (leggo)

Il presidente della Federbasket era assieme alla moglie ROMA - incidente d'auto per Gianni Petrucci , presidente della Federbasket ed ex numero uno del Coni. Il 78enne dirigente, secondo quanto si ... (ilgiornaleditalia)

Gianni Petrucci grave in ospedale dopo un Incidente stradale - Il presidente della Federbasket è finito in una scarpata mentre andava a Valmontone. In macchina con lui la moglie, ferita anche lei ...lanuovasardegna

Esce di strada con l’auto e finisce in un dirupo: ferito l’ex presidente del Coni Petrucci - Il dirigente viaggiava con la moglie a Valmontone, vicino a Roma. Sul posto l’eliambulanza per il trasporto in ospedale ...unionesarda

Incidente d’auto per ex presidente Coni Petrucci: ferito, non sarebbe in pericolo di vita - Incidente stradale per Gianni Petrucci, ex presidente del Coni, e la moglie. L’auto su cui viaggiavano sarebbe uscita fuori strada in curva, finendo in un dirupo. Petrucci e la moglie sono rimasti ...tg24.sky