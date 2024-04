Incidente d’auto con la moglie per Gianni Petrucci | è grave

(Di sabato 6 aprile 2024) Sarebbero serie le condizioni di, rimasto coinvolto in unstradale, secondo quanto appreso dal Corriere della Sera. L’attuale presidente della Federbasket e già presidente del Coni per 14 anni dal 1999 al 2013, è finito con la sua auto – nella quale viaggiava anche la– in una scarpata mentre era diretto verso Valmontone., 79 anni, è stato soccorso e poi trasportato all’ospedale San Camillo di Roma, dove i medici lo stanno sottoponendo a una serie di esami, anche alla testa. Solo contusioni, invece, per la, che è ricoverata presso l’ospedale di Tor Vergata. SportFace.

Un incidente stradale per il presidente della Federbasket , ex numero 1 del Coni, che è finito con la macchina in una scarpata mentre viaggiava con la moglie : è ricoverato al San Camillo di Roma (corriere)

grave incidente stradale per Gianni Petrucci e sua moglie . Il presidente della Fedebasket è finito in una scarpata con l'auto mentre si stava recando a Valmontone. Petrucci è stato... (ilmessaggero)

Gianni Petrucci, Incidente per il presidente della Fip: ricoverato in ospedale. «auto finita in una scarpata» - Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci ha avuto un Incidente d'auto mentre era con la moglie, finendo in una scarpata. Il numero uno della Federbasket, a quanto si apprende, ...leggo

Gianni Petrucci, Incidente d'auto per il presidente della Federbasket e la moglie: è grave - Grave Incidente stradale per Gianni Petrucci e sua moglie. Il presidente della Fedebasket è finito in una scarpata con l'auto mentre si stava recando a Valmontone. Petrucci è stato ricoverato al San ...ilmessaggero

Nuraminis, auto contro furgone: 61enne trasportato al Brotzu con l’elisoccorso - Un uomo è stato portato all’ospedale Brotzu di Cagliari con l’elisoccorso, dopo essere rimasto ferito in seguito a un Incidente stradale avvenuto sulla 131, in territorio di Nuraminis. A scontrarsi, ...unionesarda