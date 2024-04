Incidente a Imola | in moto contro un’auto | grave ragazza di 19 anni

Incidente a Imola, in moto contro un’auto: grave ragazza - Imola (Bologna), 6 aprile 2024 – Scontro frontale fra due auto sulla Lughese, grave una ragazza di 19 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la ragazza era diretta verso Imola sulla Lughese.ilrestodelcarlino

Imola, grave Incidente in via Lughese si sono scontrate una moto e un’auto - Ancora un grave Incidente sulle strade della prima periferia imolese. Questa volta lo schianto è avvenuto nel pomeriggio in via Lughese all’altezza ...corriereromagna

Incidente auto-moto, gravissima una ragazza di 19 anni - Nello schianto è stata sbalzata dalla due ruote ed è atterrata violentemente sull'asfalto. Sul posto il 118 e la Polizia Locale ...bolognatoday