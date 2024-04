Incentivi | sondaggio Ambrosetti | per il 77% delle imprese bandi Pnrr difficili | “stessa burocrazia della PA”

(Di sabato 6 aprile 2024) Da undiemerge come il 77%, che ha partecipato a un bando del, ha riscontrato difficoltà legate soprattutto alla complessità di interpretazione (28%difficoltà) e lo scarso dialogo con il soggetto appaltante (23%). Per raccogliere il punto di vistaaziende nel valutare l’efficacia del Piano, infatti, The European House –ha condotto un’inchiesta coinvolgendo i 450 amministratori delegati e verticiprincipali società italiane membri del Teha Club. Metà dei rispondenti ha dichiarato di non aver partecipato ad alcun bandoa causalimitata varietà dei settori produttivi direttamente coinvolti dal Piano. Di contro, ...

I giovani usano poco gli Incentivi - Le nuove previsioni formulate della Ragioneria Generale dello Stato (tabella qui sopra) indicano un tasso di sostituzione lordo (ovvero la quota dell'ultimo stipendio che si avrà ...milanofinanza

Pit Stop e Automoto.it: i sondaggi alla radio al sabato in diretta su RAI Radiouno [LINK AUDIO] - Per allargare i temi in esame abbiamo deciso di lanciare sondaggi settimanali sui temi più sentiti dagli ... di strappare alcune condizioni di favore in concessionaria come Incentivi e servizi ...automoto

Salernitana e tifosi, in trasferta numeri da big del calcio europeo: i dati - Se in casa i numeri continuano non sono stati certi esaltanti per una città come Salerno (pur con tante gare giocate alle 18:30 in giorni lavorativi), in trasferta la torcida granata ...tuttosalernitana