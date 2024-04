Incendio alla scuola Don Minzoni | lunedì riprendono le lezioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024) Ravenna, 6 aprile 2024 – In merito all’che si è verificato nell’area dellamedia Don, in via Cicognani 8 a Ravenna, nella giornata di martedì 2 aprile, si informa che il Comune ha terminato le attività di messa in sicurezza, pulizia e arieggiamento dei locali, perciò8 aprile riprenderà l’attività didattica. Nello specifico sono stati smontati i controsoffitti anneriti, sono state imbiancate le pareti investite dal fumo, sono state isolate le linee danneggiate dell’impianto elettrico che è stato integralmente controllato, è stata ripristinata la funzionalità dell’impianto di rilevazione fumi e sono stati verificati gli impianti dirme evacuazione e spegnimento incendi anche se non danneggiati. I locali dellasono stati oggetto di una profonda ...