(Di sabato 6 aprile 2024) Nuovo collegamentodi Dhl Express Italy da Malpensa allo scalo di, cinque i voli settimanali. Il primoè decollato alle 02.10 del 3 aprile dallo scalo varesino, sempre più centrale nella strategia di Dhl Express, per raggiungere dopo circa dodici ore quello asiatico ed è stato effettuato con un Boeing 777F, aeromobile di ultima generazione che, grazie alla sua tecnologia a basso consumo di carburante ed una capacità di carico utile massimo di 102.010 chilogrammi, si integra perfettamente nell’obiettivo di sostenibilità del Gruppo Dhl, tra i leader mondiali nel trasporto espresso internazionale, di raggiungere le zero emissioni entro il 2050. Afferma Nazzarena Franco, Ceo Dhl Express Italy: "L’Asia ospita alcuni dei mercati in più rapida crescita al mondo e la posizione strategica del nostro Hub ...

Inaugurato il volo diretto per Hong Kong - Dhl Express Italy inaugura collegamento diretto da Malpensa a Hong Kong con voli settimanali. Strategia sostenibile per zero emissioni entro il 2050. CEO: opportunità per imprese italiane in Asia.ilgiorno

Gran Premio di Bari, si inaugura la Mostra al Museo Civico - NICOLA ZUCCARO - Oggi alle 18, negli spazi del Museo Civico di Bari, sarà inaugurata la mostra storica dal titolo "Ieri, oggi e domani". Un viaggio nel tempo per raccontare - attraverso immagini e ...giornaledipuglia

Ospedale Sant’Elia, inaugurata la degenza dell’Otorinolaringoiatria - I pazienti ricoverati finora erano stati dislocati nei reparti prima di Ortopedia e poi Neurochirurgia. Tra gli intervenuti l'assessore volo.insanitas