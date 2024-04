(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 apr. (askanews) – Skypresenta inTV “The”, l’ultimodiPolanski prodotto da Luca Barbareschi, in onda domenica 7 aprile alle 21.15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky ilsarà disponibile on demand anche in 4K. Con Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Bronwyn James, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Fortunato Cerlino e Mickey Rourke, ilè una partnership produttiva che vede nuovamente insieme Polanski, Barbareschi e Raidopo “L’ufficiale e la spia”, vincitore del Gran Premio della Giuria alla Mostra deldi Venezia nel 2019. La sceneggiatura è stata scritta dal regista insieme al grande ...

Il film più visto al Cinema in Italia nel 2023 con oltre 5,3 milioni di spettatori, C’È ANCORA DOMANI , arriva in Prima TV su Sky Cinema a Pasqua, domenica 31 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e ... (digital-news)

Due soli giorni ci separano da WrestleMania 40, come ogni anno c’è grande attesa per lo Showcase Of The Immortals che anche quest’anno è pronto a regalarci tante emozioni. prima volta ... (zonawrestling)

Trattativa serrata: "Monza prima di Imola. Rinnovo di 5 o 10 anni. L’importante è firmare" - L’accordo con la F1 in scadenza nel 2025 e la gestione del circuito. Il pressing del presidente di Aci, Angelo Sticchi Damiani.ilgiorno

Milan-Lecce, Sky o Dazn Dove vederla in streaming e in tv - Anticipo del sabato pomeriggio, quello fra Milan e Lecce valido per la trentunesima giornata di campionato. Appuntamento allo stadio Meazza di Milano alle ore 15. Direzione di gara affidata a Massimi ...gazzetta

In prima tv su Sky Cinema il film di Roman Polansky "The Palace" - Roma, 6 apr. (askanews) - Sky Cinema presenta in prima TV 'The Palace', l'ultimo film di Roman Polanski prodotto da Luca Barbareschi, in ...spettacoli.tiscali