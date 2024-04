(Di sabato 6 aprile 2024) Il programma di Massimo Gramellini torna anche questo fine settimana, ecco le anticipazioni di quello che vedremo in prima serata su La7. Intorna questo fine settimana su La7: il conduttore ed i suoici terranno compagnia sabato 6dalle 20:35 alle 23:15 e domenica 7dalle 20:35 alle 21:15. In studio ci saranno le consuete presenze fisse che arricchiranno il rototalk del sabato sera e l'inserto culturale dell'ultimo giornosettimana. Le interviste del 6di Massimo Gramellini Ancheil professor Roberto Vecchioni condurrà la sua lezione alla lavagna insieme a Massimo Gramellini, prendendo spunto da uno degli eventi che hanno caratterizzato questa settimana. In studio ci sarà Daria Bignardi, autrice ...

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le ALTRE reti? Ecco la GUIDA Tv di Bubinoblog, buona visione! 21:25 L’EREDITÀ Sanremo new Gioco 00:00 TecheTecheTé Top ... (bubinoblog)

Massimo Gramellini torna con In altre parole su LA7: ecco gli ospiti e le anticipazioni di questa sera. In altre parole torna questo fine settimana su La7: Massimo Gramellini ed i suoi ospiti ci ... (movieplayer)

In altre parole stasera su La7: Dargen D’Amico e Margherita Vicario ospiti della puntata del 6 aprile - In altre parole torna questo fine settimana su La7: il conduttore ed i suoi ospiti ci terranno compagnia sabato 6 aprile dalle 20:35 alle 23:15 e domenica 7 aprile dalle 20:35 alle 21:15. In studio ci ...movieplayer

Wordle sta affrontando una carenza di parole - Se sei ancora uno dei tanti che accedono a Wordle ogni giorno per completare il puzzle minore di cinque lettere, potresti iniziare a chiederti se il proprietario The New York Times rimarrà mai a corto ...gamereactor

Allerta massima per l’Iran, Israele chiude Roma e altre 27 ambasciate: “Ma inchiesta su strage civili non basta” - Per il governo israeliano e per le Israel defense forces si tratta di un momento difficile. L’inchiesta sull’uccisione dei ...ilriformista