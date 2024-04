IMU 2024 | la tassa sulla casa pesa sempre più ma occhio alla novità | potresti non doverla pagare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 6 aprile 2024) IMU, quale le esenzioni previste dnormativa in vigore per alcuni contribuenti. Vediamo quali sono le possibilità. Come ogni anno, anche per questo sono previsti per il mese di giugno e di dicembre i pagamenti dell’Imposta municipale propria (IMU). Si tratta di unalocale, gestita dai Comuni, sulle proprietà immobiliari (terreni e fabbricati che non siano l’abitazione principale). Solo per le prime case che rientrano nella categoria catastali di lusso (A/1, A/8 e A/9) è previsto il pagamento dell’imposta. IMU, esenzioni– cityrumors.itL’importo dell’IMU si basa su aliquote nazionali stabilite dall’amministrazione centrale, ma i singoli Comuni possono ritoccarle in più o meno secondo delle percentuali indicate dlegge. Le amministrazioni locali possono, inoltre, prevedere delle ...